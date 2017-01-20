NBA》波總遭驅逐出場 金塊後衛模仿裁判超搶鏡（影音）
2017/01/20 13:40
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天噩運連連，老將P.加索 （Pau Gasol）在熱身時手掌骨折，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）也在第二節時遭驅逐出場。
在第二節時，帕波維奇因不滿裁判對子弟兵貝坦斯（Davis Bertans）的吹判，上前與場邊裁判爭論，之後收到一次技術犯規，帕波維奇隨之大怒，追在裁判後面大罵「你是個爛裁判。」之後帕波維奇也遭到驅逐。
而金塊後衛穆迪耶（Emmanuel Mudiay）見對手教練大怒，居然還搞笑模仿裁判手勢，造成不少笑果。
波總在離場時，主場球迷都站起來為他鼓掌。而馬刺也在沒有教練的情況下，以118：104擊退金塊，拿下勝利。
相關新聞
- NBA》卓吉奇32分 熱火擊退小牛
- NBA》沃爾轟29分 率巫師擊敗尼克
- NBA》明星賽投票爭議 美媒建議這兩點可改進
- NBA》林書豪明天仍缺席 下週有望歸隊
- NBA》無緣明星賽先發 豪哥替魏少抱不平
- NBA》詹姆斯、厄文領軍 騎士主場讓太陽無光
推薦新聞
-
NBA》甜瓜超糗！籃下無人投「大麵包」（影音）2017/01/20 14:09
-
NBA》波總遭驅逐出場 金塊後衛模仿裁判超搶鏡（影音）2017/01/20 13:40
-
澳網》只花55分鐘橫掃對手 球后柯珀晉級16強2017/01/20 12:23
-
NBA》林書豪明天仍缺席 下週有望歸隊2017/01/20 12:00
-
拳擊》世紀對決喬不攏 前拳王梅威瑟開砲2017/01/20 11:52