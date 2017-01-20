NBA》波總遭驅逐出場 金塊後衛模仿裁判超搶鏡（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天噩運連連，老將P.加索 （Pau Gasol）在熱身時手掌骨折，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）也在第二節時遭驅逐出場。

在第二節時，帕波維奇因不滿裁判對子弟兵貝坦斯（Davis Bertans）的吹判，上前與場邊裁判爭論，之後收到一次技術犯規，帕波維奇隨之大怒，追在裁判後面大罵「你是個爛裁判。」之後帕波維奇也遭到驅逐。

而金塊後衛穆迪耶（Emmanuel Mudiay）見對手教練大怒，居然還搞笑模仿裁判手勢，造成不少笑果。

波總在離場時，主場球迷都站起來為他鼓掌。而馬刺也在沒有教練的情況下，以118：104擊退金塊，拿下勝利。