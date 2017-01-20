NBA》卓吉奇32分 熱火擊退小牛

2017/01/20 12:33

卓吉奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密熱火隊控衛卓吉奇（Goran Dragic）砍下32分，再加上T.強森（Tyler Johnson）第四節獨得10分，全場23分的表現，帶領熱火以99:95擊敗達拉斯小牛。

卓吉奇本役15投11 中，包含4投4中百分百命中率的三分球，並在第四節搶下關鍵進攻籃板，再加上T.強森終場前29.9秒穩定罰進兩球，協助熱火隊以8分領先鞏固勝利。懷特塞德Hassan Whiteside）和威特斯Dion Waiters也分別添上13及12分。

小牛隊先發中鋒柏格特Andrew Bogut）因傷持續缺陣，本場以諾威斯基（Dirk Nowitzki）攻下19分表現最佳。小牛隊在末節一度熄火，8投僅1中而種下敗因，中止了近期三連勝。

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