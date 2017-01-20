MLB》動過三次TJ手術 馬林魚32歲前王牌退休
2017/01/20 13:10
強森。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚前王牌強森（Josh Johnson）近年因傷所苦，出賽不多，他的經紀人告訴美國媒體《ESPN》，強森決定退休。
現年32歲的強森曾於2007年動過手肘韌帶置換手術（Tommy John），2014年則動第按次，2015年底更動第三次手術，依舊未能讓他重返大聯盟賽場。
強森曾在2009、2010年入選明星賽，生涯成績為58勝45敗，防禦率3.40。他在2009、2010年球季出賽61場，繳出26勝、11敗、防禦率2.80的成績，可說是當年馬林魚的王牌投手。2012年季後被交易藍鳥，強森在2013年球季投出2勝8敗的成績，自此之後再也沒回到大聯盟舞台。
《ESPN》報導，強森去年11月曾與巨人隊簽下小聯盟約，如今他在春訓前決定退休。
強森。（資料照，路透）
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