經典賽》南韓徵召也不順 強打秋信守無法參賽

秋信守。（資料照，路透）

〔記者林子翔／綜合報導〕世界棒球經典賽即將在3月開打，南韓隊這次徵召選手不順，繼金鶯隊韓籍外野手金賢洙宣布退出國家隊後，如今遊騎兵隊的秋信守也無法參賽，可能讓南韓隊戰力吃緊。

《韓聯社》報導，南韓職棒聯盟（KBO）表示，遊騎兵隊不允許秋信守參加經典賽。遊騎兵隊的總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）提到球隊有8名球員參加經典賽，秋信守不在名單內。

秋信守去年因傷僅出賽48場，繳出7轟、2成42的打擊率，比起2015年的22轟、2成76打擊率有不小落差。這可能也是遊騎兵隊不想讓秋信守參賽的原因。

為了補上秋信守的空缺，南韓隊將補上斗山熊的26歲外野手朴健祐。他上季有20轟、83分打點、3成35的打擊率，另有17次盜壘成功，朴健祐去年打出進入職棒5年以來最佳的表現。



南韓隊此次經典賽徵召不順、又有傷兵問題，SK飛龍左投金廣鉉日前動刀，今年球季也確定報銷；斗山熊投手李庸燦也因手肘有骨刺開刀；金賢洙日前也宣布不會參加經典賽，海盜隊的姜正浩則是因酒駕被國家隊去除。

這也代表，此次南韓旅美選手中，只有紅雀隊的後援投手吳昇桓能打經典賽。

秋信守。（資料照，法新社）

吳昇桓。（資料照，美聯社）