經典賽》台灣隊集訓球員 明天只剩5壯士
2017/01/20 14:38
今天練球結束，統一獅球員將返回母隊春訓。（記者羅志朋攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕經典賽台灣隊今天在台體大集訓，由於今晚統一獅球員潘威倫、陳韻文、王鏡銘、陳鏞基、林志祥、羅國龍就要返回母隊，準備明天投入春訓，加上中信兄弟和富邦悍將參與經典賽集訓的球員，都已留在母隊春訓，因此，明天起台灣隊集訓只剩陽建福、郭俊麟、呂彥青、王政浩、羅國華等5名球員，形成教練團比球員還多的情景。
仔細檢視，陽建福是統一獅球員，但他仍留在台灣隊訓練，為什麼？陽建福表示，由於他和日本獨立聯盟球隊合約1月底到期，計畫合約走完再投入獅隊春訓，這樣比較好，也跟獅隊教練團溝通過，現階段先留在這裡（台灣隊）調整。
值得一提的是，就讀台體大的呂彥青，由於23、24日要打大專盃，因此，屆時台灣隊只剩4名球員練球。
經典賽台灣隊「嘟福合體」練球。（記者羅志朋攝）
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