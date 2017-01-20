NBA》三度總冠軍賽交手 詹皇讚波總：「史上最佳教練」

馬刺總教練帕波維奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）曾三度在冠軍賽對上馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）所領軍的隊伍，週日將是兩人第24度的例行賽交手，詹姆斯在今日賽後訪問說：「他是史上最佳教練。」

「對上馬刺，你必須保持身心堅強，他們是一支說到做到的球隊。」詹姆斯稱讚說道。帕波維奇也曾多次公開誇讚詹姆斯，但帕波維奇私底下花了很多時間研究如何擊敗他。在2007年冠軍賽，帕波維奇祭出的防守策略讓詹姆斯吃苦頭，迫使詹姆斯改變練習方法，加強投射能力。2013年，表現絕佳的詹姆斯帶領熱火擊敗馬刺，但隔年馬刺立刻扳回一城。

詹姆斯說：「能夠像他一樣，隨著比賽生態的改變，作出戰略和心態上的調整實在太驚人了。我們從曾經主打長人的聯盟，轉變為擋拆戰術主流，再到今日三分球當道，帕波維奇總有辦法適應，並且帶領球隊保持競爭力。」

詹姆斯。（USA Today Sports）