澳網》諷大威打法像大猩猩？ 美主播遭撤換（影音）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽，ESPN網球主播阿德勒（Doug Adler），疑似以「大猩猩」的打法形容前世界球后、美國選手大威廉絲（Venus Williams）。阿德勒今天澄清並道歉，ESPN也將他撤換。

大威廉絲年屆36歲，職業生涯已超過20年，她日前對上沃吉莉（Stefanie Voegele），他直落二收下勝利，晉級32強，這場比賽同時是她生涯大滿貫的第233場勝利。

阿德勒在這場比賽中轉播中說，「你可以看到大威廉絲發揮大猩猩（gorilla）效應，來挑戰對手。」此話引起許多網友熱議。

事後，阿德勒對此道歉，並表示是發音問題。ESPN則聲稱，「大猩猩」（gorilla）的發音很像「游擊隊」（guerrilla），所以不能確定當時阿德勒說了什麼。」

大威廉絲。（歐新社）