MLB》王建民皇家開幕戰球衣、球鞋 公益競標100萬元創紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕皇家前年勇奪世界大賽冠軍，去年開幕戰特地推出冠軍版球衣，開季就在25人名單的王建民也有一件，今天在為罕見疾病基金會募款的「圓夢加」公益競標會上，連同球鞋一同賣得100萬元。

前義大犀牛投手教練曹竣崵與罕見疾病基金會合作，發起職棒球星捐贈球衣、球鞋和球棒等球具進行義賣，今天在市長官邸藝文沙龍舉行記者會，現場開放企業競標，張泰山去年在德島藍短襪敲出首安的球棒，與曹竣崵的絕版義大紫色球衣，都以5萬元賣出。

競標會的高潮是王建民的皇家球衣與球鞋，皇家勇奪2015年世界大賽冠軍，去年開幕戰推出冠軍版球衣，王建民開季就登上大聯盟穿的67號球衣也是冠軍版，連同球鞋被科懋生技以100萬元標下。

曹竣崵透露，不知道大聯盟球衣要回收，王建民是自掏腰包去買球衣再捐出來，他當場向王建民喊話：「你的球衣就賣了100萬，這樣你還要退休嗎？學長給你的建議，繼續投下去吧！不要退休，這樣可以幫助更多人。」

王建民皇家開幕戰球衣，連同球鞋在公益競標會上，以100萬元賣出，款項捐助罕見疾病基金會。（記者徐正揚攝）