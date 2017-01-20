NBA》少了主帥沒差 馬刺菜鳥首場先發就破個人紀錄
2017/01/20 21:55
D.穆雷。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕今日馬刺在2名大將帕克（Tony Parker）、加索（Pau Gasol）因傷缺陣的情況下迎戰出賽，最終靠著雷納德（Kawhi Leonard）與D.穆雷（Dejounte Murray）的合作，以118：104擊退金塊，奪下一勝。
本季菜鳥D.穆雷首度先發就拿下生涯新高24分，他在接受訪問時表示，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）在賽前只交代他享受比賽就好，「他告訴我只要打的開心就好，這是籃球比賽，準備好上場就行。」
D.穆雷表示他在整個比賽的節奏都掌控得很好，儘管帕波維奇在賽前告知他此役必須擔任先發，但他對迎戰金塊「很有信心」同時也說自己隨時都把狀態調適得很好，「隊友們知道我擔任先發後也給了我很多鼓勵。」
帕波維奇接受採訪時表示，對D.穆雷今天的表現非常滿意，「我覺得他很有自信，而且非常沉穩，在防守與傳球的分配上做得很好，整場的表現都很棒。」
D.穆雷去年在首輪第29順位被馬刺選中，此役頂替帕克先發，上場34分鐘，繳出生涯新高24分、2籃板、2助攻、1抄截的成績。
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