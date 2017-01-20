NBA》學裁判手勢搶鏡 金塊後衛發文道歉（影音）
2017/01/20 16:28
〔記者石毓琪／綜合報導〕少了主帥帕波維奇（Gregg Popovich），馬刺今仍於主場118：104擊敗金塊，第二節穆迪耶（Emmanuel Mudiay）模仿裁判手勢的插曲，雖然為場上帶來笑果，但事後這名20歲小夥子趕緊上推特發文，為他的舉動道歉。
第二節帕波維奇不滿裁判對貝坦斯（Davis Bertans）的吹判上前爭論吞下技術犯規，隨後他大為光火，大罵裁判洩憤，也因此被驅逐出場，一旁看戲的金塊後衛穆迪耶竟學起裁判手勢，雖製造不少笑料，不過他在賽後於推特發文道歉，「我沒有對帕波維奇教練不敬的意思，如有冒犯，我道歉，我只是覺得好玩而已。」
I apologize if I offended some but I didn't mean no disrespect towards coach Pop, one of the Goat . I'm just trying to have fun.— Emmanuel Mudiay （@emmanuelmudiay） January 20, 2017
相關新聞
- NBA》錯失最後一擊 李伊：巫師教練干擾我！（影音）
- NBA》三度總冠軍賽交手 詹皇讚波總：「史上最佳教練」
- NBA》甜瓜超糗！籃下無人投「大麵包」（影音）
- NBA》兩老將缺陣 雷納德率新秀刺穿金塊
- NBA》波總遭驅逐出場 金塊後衛模仿裁判超搶鏡（影音）
推薦新聞
-
中職》休季持續鍛鍊 賴鴻誠還有國手夢2017/01/20 17:35
-
NBA》擠下魏少成先發 柯瑞：可惜只能有兩個後衛2017/01/20 17:09
-
SBL》勇士再換洋將 歐布萊恩成爭冠武器2017/01/20 16:35
-
MLB》王建民皇家開幕戰球衣、球鞋 公益競標100萬元創紀錄2017/01/20 16:08
-
NBA》甜瓜超糗！籃下無人投「大麵包」（影音）2017/01/20 14:09