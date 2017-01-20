NBA》學裁判手勢搶鏡 金塊後衛發文道歉（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕少了主帥帕波維奇（Gregg Popovich），馬刺今仍於主場118：104擊敗金塊，第二節穆迪耶（Emmanuel Mudiay）模仿裁判手勢的插曲，雖然為場上帶來笑果，但事後這名20歲小夥子趕緊上推特發文，為他的舉動道歉。

第二節帕波維奇不滿裁判對貝坦斯（Davis Bertans）的吹判上前爭論吞下技術犯規，隨後他大為光火，大罵裁判洩憤，也因此被驅逐出場，一旁看戲的金塊後衛穆迪耶竟學起裁判手勢，雖製造不少笑料，不過他在賽後於推特發文道歉，「我沒有對帕波維奇教練不敬的意思，如有冒犯，我道歉，我只是覺得好玩而已。」

I apologize if I offended some but I didn't mean no disrespect towards coach Pop, one of the Goat . I'm just trying to have fun. — Emmanuel Mudiay （@emmanuelmudiay） January 20, 2017