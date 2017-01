NBA》學裁判手勢搶鏡 金塊後衛發文道歉（影音）

〔記者石毓琪/綜合報導〕少了主帥帕波維奇(Gregg Popovich),馬刺今仍於主場118:104擊敗金塊,第二節穆迪耶(Emmanuel Mudiay)模仿裁判手勢的插曲,雖然為場上帶來笑果,但事後這名20歲小夥子趕緊上推特發文,為他的舉動道歉。

第二節帕波維奇不滿裁判對貝坦斯(Davis Bertans)的吹判上前爭論吞下技術犯規,隨後他大為光火,大罵裁判洩憤,也因此被驅逐出場,一旁看戲的金塊後衛穆迪耶竟學起裁判手勢,雖製造不少笑料,不過他在賽後於推特發文道歉,「我沒有對帕波維奇教練不敬的意思,如有冒犯,我道歉,我只是覺得好玩而已。」

I apologize if I offended some but I didn't mean no disrespect towards coach Pop, one of the Goat . I'm just trying to have fun.