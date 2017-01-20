SBL》勇士再換洋將 歐布萊恩成爭冠武器
2017/01/20 16:35
歐布萊恩再度重返SBL戰場，這次將改為富邦勇士效力。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕富邦勇士再度更換洋將，季初因態度不佳遭台啤解約的歐布萊恩，將改當勇士，但球團尚未正式公布此消息。
9日才回鍋的貝隆，體能和手感都未進入比賽狀態，上週2戰未能通過測試，僅繳出場均16分、11.5籃板，成為勇士更換的第二個洋將。
勇士本季補進蔡文誠、洪志善等國手，但洋將始終不符合預期，季初效力的洋將李恩，無預警遭釋出，如今上季最佳洋將貝隆也領到機票，副領隊陳建州表示，前幾名戰績咬的很緊，明星賽後將是爭取排名的卡位戰，希望能用最佳陣容應戰。
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