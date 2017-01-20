中職》富邦內野競爭激烈 陳凱倫許下目標

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將內野手陳凱倫今天出席富邦盃少棒賽棒球交流營，談到今年球季目標，除了球隊連霸外，希望能至少出賽80場，達到金手套入圍門檻。

陳凱倫上季出賽91場，包含90場游擊防區，由於胡金龍肩傷漸漸痊癒，新球季可望重返內野，近日春訓偶爾也會跟二壘手林威廷搭配練習戰術，富邦內野競爭將更加激烈。

陳凱倫玩小遊戲輸了，跟小隊員一起裝可愛扮鬼臉。（記者陳志曲攝）

「我每年的心態都是一樣，對手還是自己。」陳凱倫表示，沒有說要跟哪個選手比較，每年都要比去年的自己更好，他也希望以團體為主挑戰連霸。

陳凱倫在棒球交流營鼓勵小朋友，小時候他也很調皮，甚至在國中短暫中斷棒球生涯，但高中被教練找去打球後，就立下進職棒的目標，「希望你們可以跟我一樣永不放棄，繼續打球。」

陳凱倫玩小遊戲輸了，跟小隊員一起裝可愛扮鬼臉。（記者陳志曲攝）

陳凱倫教導小球員接球傳導。（記者陳志曲攝）