MLB》一朗名人堂候補呼聲高 美媒期待克蕭、神鱒

鈴木一朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017大聯盟名人堂昨天公布後，外媒除了接著推測明年人選外，也對名人堂候補一一點名分析，包括普侯斯（Albert Pujols）、馬林魚日籍球星鈴木一朗都入列，克蕭、楚奧特則被看好是未來潛在的名人堂球星。

名捕「I-Rod」羅德里格茲（Ivan Rodriguez）、太空人退役名將巴格威爾（Jeff Bagwell）和雷恩斯（Tim Raines）昨入選2017名人堂，外媒《CBS Sports》推測，現役球星中可以準備退休並有望競逐名人堂的有天使巨砲普侯斯、累積3030安打的鈴木一朗、2屆MVP力拚500轟和3000安的卡布雷拉（Miguel Cabrera）、建仔洋基時期隊友卡諾（Robinson Cano）、全能球員貝爾崔（Adrian Beltre）、紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）、大都會貝爾川（Carlos Beltran）等7人。

除了上述7位球員，同樣也很接近名人堂的還有雙城捕手打擊王茂爾（Joe Mauer）、道奇老將阿特利（Chase Utley），游擊手羅林斯（Jimmy Rollins）則是很接近門檻的人選。

另外，現役強投韋蘭德、葛蘭基、薛哲、赫南德茲、普萊斯、萊斯特（Jon Lester）等人被認為表現持續下去，均為潛在人選。至於被歸類在「特例」的克蕭和「神鱒」楚奧特，現階段分別為28歲、25歲，但年紀輕輕就取得MVP，成績也有目共睹，被看好未來有更高的成就。

克蕭。（資料照，法新社）

楚奧特。（資料照，法新社）