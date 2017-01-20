NBA》魏少爆笑走步太銷魂 先搶俠客烏龍球MVP（影音）
2017/01/20 17:52
〔體育中心／綜合報導〕本周俠客烏龍球（Shaqtin' A Fool）出爐，榮登第一名還被歐尼爾稱為MVP的，是本季繳出驚人成績的魏斯布魯克（Russell Westbrook）。
魏斯布魯克昨與勇士一戰，在接到隊友球後，因為忙著指揮隊友跑戰術，竟忘記運球，渾然忘我的抱著球走了好幾步，最後被吹了走步違例，全場傻眼，歐尼爾（Shaquille O'Neal）笑稱，「這真的是MVP，俠客烏龍球的MVP」。
其他入選的還包括尼克的諾亞（Joakim Noah），他與對手發生碰撞後，飛了好遠才倒地，因此獲選；而歐尼爾似乎沒打算放過勇士天兵麥基（JaVale McGee），他因為場上的失誤，再度榜上有名。
此外，黃蜂的希伯特（Roy Hibbert）因為要傳球給隊友，卻誤把球丟進籃框，成為第4名，鵜鶘艾金札（Alexis Ajinca）也因為離奇的失誤入選。
魏斯布魯克。（法新社）
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