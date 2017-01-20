澳網》台將最後希望！詹詠然混雙晉級16強
2017/01/20 18:00
詹詠然和搭檔庫柏特晉級16強。（取自詹詠然臉書）
〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽競爭激烈，台灣女將詹詠然與波蘭籍的庫柏特（Lukasz Kubot）搭檔混雙，在與地主葛佛莉洛娃（Daria Gavrilova）與薩維爾（Luke Saville）一戰中，以6：3、7：5直落二的盤數擊敗對手，順利晉級16強。
雙方前7局各自保發，詹詠然／庫柏特在第8局破發成功，取得5：3領先後，又成功保發，以6：3成功取下首盤。
次盤詹詠然／庫柏特前2局雖取得2：0領先，但在第6到第8局雙方各自破發成功，第9、10局戰成5：5平手。關鍵11局，詹詠然／庫柏特成功突破對手發球局、12局再順利保發，最終以7：5驚險勝出。
詹詠然／庫柏特晉級16強，目前澳網台將在單雙打賽程皆吞敗，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴的混雙賽程則為台將的最後希望。
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