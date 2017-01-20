中職》彭政閔月薪70萬 將打破大郭40歲最高薪紀錄

彭政閔。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕「恰恰」彭政閔今與中信兄弟簽下2年球員加4年教練，總值3600萬元的6年合約，這也意味著恰恰的球員身分將延續至40歲，而他月薪70萬，也將打破「大郭」郭源治保持的中職史上40歲以上最高薪紀錄。

彭政閔今年邁入職棒第17年，明年將滿40歲，他在今天和中信兄弟完成簽約，在恰恰擔任球員期間，月薪70萬元、每年840萬元，另加240萬元激勵獎金，兩年共計2160萬元，也將改寫中職史上40歲以上最高薪紀錄，原紀錄為郭源治的月薪50萬。

彭政閔生涯累積182轟、1764安，很有機會再挑戰200轟、2000安里程碑。