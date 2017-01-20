中職》彭政閔月薪70萬 將打破大郭40歲最高薪紀錄
2017/01/20 18:16
彭政閔。（資料照，記者黃志源攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕「恰恰」彭政閔今與中信兄弟簽下2年球員加4年教練，總值3600萬元的6年合約，這也意味著恰恰的球員身分將延續至40歲，而他月薪70萬，也將打破「大郭」郭源治保持的中職史上40歲以上最高薪紀錄。
彭政閔今年邁入職棒第17年，明年將滿40歲，他在今天和中信兄弟完成簽約，在恰恰擔任球員期間，月薪70萬元、每年840萬元，另加240萬元激勵獎金，兩年共計2160萬元，也將改寫中職史上40歲以上最高薪紀錄，原紀錄為郭源治的月薪50萬。
彭政閔生涯累積182轟、1764安，很有機會再挑戰200轟、2000安里程碑。
相關新聞
推薦新聞
-
澳網》費德爾來勢洶洶 直落三拍落伯帝奇晉級16強2017/01/20 20:14
-
中職》兄弟「50萬俱樂部」超狂 打破多項薪資紀錄2017/01/20 19:44
-
中職》2年後還要再打嗎？彭政閔：看狀況2017/01/20 18:47
-
澳網》台將最後希望！詹詠然混雙晉級16強2017/01/20 18:00
-
NBA》擠下魏少成先發 柯瑞：可惜只能有兩個後衛2017/01/20 17:09