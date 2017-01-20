中職》恰恰2年球員約彈性 楊培宏：合約可再展延

彭政閔今和中信兄弟簽下新約。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟領隊楊培宏表示，彭政閔的2年球員約加4年教練約，有關球員約部分是有彈性的，如果他還想再打球，可以再展延，屆時教練約自動延後執行。

楊培宏指出，如果2年球員約結束，彭政閔的成績依舊保持水準，自己也願意再打球，球員約可以展延，屆時薪資會重談，4年教練約就延後執行。

至於教練約的前2年，楊培宏指出，球團希望這2年他都在國外學習，不需要在台灣承擔球隊戰績壓力，「這是對一個教練的養成與栽培，球團去年底就有在接觸美、日球隊的管道，希望這兩年內可以建立起來。」他說。

楊培宏強調，彭政閔是球隊指標人物，這份合約最重要的部分是教練培訓的部分。