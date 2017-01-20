NBA》首度獲選明星賽先發 巴特勒：極大的榮耀！

巴特勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽先發陣容今出爐，公牛前鋒巴特勒（Jimmy Butler）擠下恩比德（Joel Embiid）、洛夫（Kevin Love）等人，生涯首度獲選明星賽先發，巴特勒興奮表示「這是極大的榮耀！」

巴特勒先前曾2度參與明星賽，均以替補身份入選，今年將首度先發出賽，巴特勒表示「當年我剛加入聯盟時並不出色，然而今年被選入明星賽先發，證明了我這些年的努力，這是極大榮耀及成就。」

巴特勒在球迷票選中僅名列第5，但在今年新制的媒體及球員票選中均拿下前3，順利搶進先發陣容，「打明星賽是很棒的事，可以更許多優秀球員共事，這對我及所有幫助過我的人都是一件有趣的事。」

巴特勒今年球季平均上場36.8分鐘可貢獻24.8分6.8籃板及4.8助攻。