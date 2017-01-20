桌球》雙林配再爆冷 殺進匈牙利女雙四強

林珀璇（前）和林家瑄，靠著絕佳默契，一路締造驚奇。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「雙林配」林珀璇／林家瑄今天在匈牙利桌球公開賽，以3:1力退地主組合芭林特／娜賈娃拉蒂，爆冷闖進女雙四強，再度改寫兩人在公開賽合拍最佳戰績，也成為台灣隊最後希望。

世界排名171的林珀璇和排名165的林家瑄，靠著青少年時期就建立的絕佳默契，從資格賽一路締造驚奇，八強戰對決從未交手過的芭林特／娜賈娃拉蒂，再以11:6、9:11、12:10、11:5強渡關山，明天將和匈牙利名將波塔和瑞典女將艾柯霍姆的跨國組合爭奪決賽門票。

男雙方面，2013年世界冠軍組合莊智淵／陳建安，在八強賽意外以7:11、4:11、8:11不敵匈牙利黑馬組合艾克塞奇／史祖迪，無緣衛冕。

世界冠軍組合莊智淵（前）／陳建安，在八強賽意外不敵匈牙利黑馬組合艾克塞奇／史祖迪。（取自國際桌總官網）