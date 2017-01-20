中職》兄弟「50萬俱樂部」超狂 打破多項薪資紀錄

中信兄弟彭政閔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「恰恰」彭政閔和中信兄弟球團達成合約，雙方簽下6年總值3600萬合約，彭政閔月薪也確定從55萬大漲到70萬，他也可望在新球季創下新的里程碑；中職「薪一哥」林智勝今年月薪也衝上新高120萬，兩位老將會帶領中信兄弟什麼樣的衝擊，值得期待。

中信兄弟「50萬俱樂部」包括打者林智勝、彭政閔、周思齊及投手鄭凱文、陳鴻文，其中林智勝今年月薪達120萬，已是歷史新高，彭政閔70萬也將打破40歲球員歷史最高薪，鄭凱文雖還沒談完約，但已確定獲得加薪，超越統一獅「嘟嘟」潘威倫，陳鴻文則可望追平或超越潘威倫。

中信兄弟林智勝。（資料照，記者陳志曲攝）

中信兄弟投手鄭凱文。（資料照，記者陳志曲攝）