中職》2年後還要再打嗎？彭政閔：看狀況
2017/01/20 18:47
中信兄弟彭政閔。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕新合約終於談定，彭政閔坦承，心情確實比較穩定，接下來要把自己的工作做好，表現出最好的球技，2年後是否再打球，要看到時候的狀況而定。
彭政閔指出，每個球員都是一樣，一旦合約談好，目標與方向就比較清楚，心情自然比較穩定，目前沒有其他想法，會好好地把工作做好，把心思都放在球場上。
如果2年球員約到期，是否繼續打球，他認為，畢竟是2年後的事，那時也快40歲了，要看自己的狀況而定，感謝球團願意給這2年延續球員生涯的機會。
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