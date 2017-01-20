中職》2年後還要再打嗎？彭政閔：看狀況

中信兄弟彭政閔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕新合約終於談定，彭政閔坦承，心情確實比較穩定，接下來要把自己的工作做好，表現出最好的球技，2年後是否再打球，要看到時候的狀況而定。

彭政閔指出，每個球員都是一樣，一旦合約談好，目標與方向就比較清楚，心情自然比較穩定，目前沒有其他想法，會好好地把工作做好，把心思都放在球場上。

如果2年球員約到期，是否繼續打球，他認為，畢竟是2年後的事，那時也快40歲了，要看自己的狀況而定，感謝球團願意給這2年延續球員生涯的機會。