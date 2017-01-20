中職》合約終於敲定 恰恰：感謝有延續球員生涯的機會

彭政閔今天依舊在屏東春訓基地練球。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕「恰恰」彭政閔與中信兄弟簽訂6年總值3600萬元的合約，今天揭曉，包含2年球員約及4年教練約。恰恰今天照常在屏東春訓基地練習，他說：「我會盡量把接下來這幾年工作做好，盡全力完成，也感謝球團給我延續球員生涯的機會。」

彭政閔2年球員約月薪70萬元，外加240萬元激勵獎金，2年共計2160萬元；教練約前2年，月薪15萬元，另加每年國內外培訓費用300萬元，每年薪資及培訓費用480萬元，2年共計960萬元。

合約出爐後，彭政閔心情篤定，他表示：「我想每個球員都是一樣的想法，對接下來的方向和工作比較能安心準備。」

今年38歲的彭政閔，確定可以打到40歲，也還有機會力拚生涯2000安200轟紀錄，對此他說：「一切盡力而為。」