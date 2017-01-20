澳網》費德爾來勢洶洶 直落三拍落伯帝奇晉級16強
2017/01/20 20:14
費德爾直落三擊敗伯帝奇晉級16強。（歐新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕澳洲網球公開賽今日進行第5日賽事，男單32強重頭戲第17種子、瑞士名將費德爾與第10種子、捷克好手伯帝奇正面交鋒，費德爾僅耗時1小時24分，輕鬆以直落三勝出，勇闖16強。
由於費德爾去年下半年因傷提早休兵，世界排名一路往下掉，如今就得在第三輪強碰伯帝奇，兩人去年曾在澳網8強交手，費德爾以直落三獲勝，生涯對戰同樣取得16：6的上風。
這回費德爾與伯帝奇於澳網32強決戰，費德爾首盤就拿出凶猛氣勢，順利於第5局、7局相繼破發成功，很快就以6：2先馳得點。次盤，一開始伯帝奇再度遭到破發，即便後面發球局都順利保發，可惜無力在費德爾的發球局取勝，讓費爸以6：4再下一城。第三盤，費德爾再次在對手首個發球局即破發成功，最終又以6：4贏得比賽勝利，順利闖進16強。
伯帝奇再戰費爸，遭直落三出局。（歐新社）
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