暖男郭俊麟再見鳥蛋阿嬤 「讓他快快回去休息」

郭俊麟再次到一中街鳥蛋阿嬤攤位。（取自郭俊麟臉書）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日投手郭俊麟目前隨經典賽台灣隊在台體大集訓，事隔一年多，他再次回到一中街鳥蛋阿嬤攤位，並於臉書、Instagram號召，希望大家能幫忙，讓鳥蛋阿嬤早點回去休息。

郭俊麟在前年12強投出代表作後，曾赴一中商圈和「鳥蛋阿嬤」合照，當時暖男舉動獲得網友讚賞，也透過自己的人氣替鳥蛋阿嬤做了最好的宣傳。一年多過去，人在台中的郭俊麟再次到鳥蛋阿嬤攤位，不忘在寒流夜繼續送上暖心舉止，他於臉書寫道，「一年多的時間，又看到了鳥蛋阿嬤，大家記得在這寒冷的天氣中，幫忙她銷售完，讓他快快回去休息。」

由於備戰3月經典賽，郭俊麟今年獲得西武球團同意，續留台灣隊訓練。

郭俊麟一年前就曾造訪一中街，與鳥蛋阿嬤合照。（取自郭俊麟臉書）