NBA》魏少跌出明星賽先發 球員崩潰為他抱屈

魏斯布魯克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）無緣今年明星賽先發，讓不少人跌破眼鏡，也有不少球星在推特上替他抱屈，包括林書豪、「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）等人，都發文表示驚訝。

林書豪在推特上表示，「聯盟得分王、場均大三元的人居然不夠格打明星賽先發！」，對於魏少沒入選這件事大感驚訝，帕森斯則說：「場均拿下大三元的球員居然不是明星賽先發，這太狂了」。

「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）則表示，這是聯盟史上最冷落人的舉動；快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）得知魏少落榜的消息直呼：「這假的吧！」並且告訴記者：「我很驚訝球迷沒看到我們所看見的。」

此外，就連美式足球員卡爾（Derek Carr）也發文替魏少抱屈，「為什麼魏斯布魯克不是明星賽先發？他打得如此出色」。

帕森斯。（法新社）

林書豪。（USA Today Sports）