NBA》全明星賽改制 推特王不開心

本季恩比德的加入也重振了七六人的球風。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全明星賽先發名單今天公布，本季因賽制改變，讓幾位原本呼聲高的球員成為遺珠之憾。近期為了全明星賽花招百出的「推特王」恩比德（Joel Embiid）就對今天公布的名單不甚滿意。

恩比德的票數原在巴特勒（Jimmy Butler）之上，在得知自己不在先發名單後，他回到主戰場推特發文表示，「我已經做到了，即使這樣還不夠。」並附上白眼貼圖以示諷刺。

全明星賽東部先發5人名單有詹姆斯（LeBron James）、厄文（Kyrie Irving）、德羅森（DeMar DeRozan）、巴特勒（Jimmy Butler）以及亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。而票數本在巴特勒之上的「愛神」洛夫（Kevin Love）與恩比德，則因為賽制的改變，錯失今年的先發陣容。

恩比德在推特上以白眼貼圖表示票選結果。（翻攝自推特）