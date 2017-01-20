澳網》受不了麥克羅伊愛提往事 「丹麥甜心」忍不住開砲
2017/01/20 22:12
沃茲妮雅琪。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕名列澳網第17種子的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）談到舊愛麥克羅伊（Rory McIlroy）日前對她的批評，終於忍不住開砲，直言，「他應該要向前看。」
沃茲妮雅琪與麥克羅伊曾有一段論及婚嫁的戀情，分道揚鑣多年後，麥克羅伊受訪時重提舊愛，並表示「當初分開的決定是對的，終於不用再演戲。」，批評當年與沃茲妮雅琪相戀時無法做自己。
沃茲妮雅琪也出面回應，「已經過去很多年了，我不懂為什麼要一直重提往事，他應該要向前看。」並直言當年分得不愉快，「我們現在的關係非常糟糕。」
不過沃茲妮雅琪並沒有被場外的花邊新聞影響，直落二擊敗克羅埃西亞女將薇琪克（Donna Vekic）搶進第3輪，將對上第9種子英國好手孔塔（Johanna Konta）勢必將有番激戰。
沃茲妮雅琪與麥克羅伊曾有一段情。（資料照，法新社）
相關新聞
- 澳網》費德爾來勢洶洶 直落三拍落伯帝奇晉級16強
- 澳網》台將最後希望！詹詠然混雙晉級16強
- 澳網》諷大威打法像大猩猩？ 美主播遭撤換（影音）
- 澳網》搶七大戰勝出 瓦林卡晉級16強
- 澳網》只花55分鐘橫掃對手 球后柯珀晉級16強
推薦新聞
-
日職》合約最後一年 松坂大輔還是二軍出發2017/01/20 21:50
-
NBA》魏少跌出明星賽先發 球員崩潰為他抱屈2017/01/20 21:13
-
澳網》費德爾來勢洶洶 直落三拍落伯帝奇晉級16強2017/01/20 20:14
-
NBA》首度獲選明星賽先發 巴特勒：極大的榮耀！2017/01/20 19:30
-
中職》2年後還要再打嗎？彭政閔：看狀況2017/01/20 18:47