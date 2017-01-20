澳網》受不了麥克羅伊愛提往事 「丹麥甜心」忍不住開砲

沃茲妮雅琪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕名列澳網第17種子的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）談到舊愛麥克羅伊（Rory McIlroy）日前對她的批評，終於忍不住開砲，直言，「他應該要向前看。」

沃茲妮雅琪與麥克羅伊曾有一段論及婚嫁的戀情，分道揚鑣多年後，麥克羅伊受訪時重提舊愛，並表示「當初分開的決定是對的，終於不用再演戲。」，批評當年與沃茲妮雅琪相戀時無法做自己。

沃茲妮雅琪也出面回應，「已經過去很多年了，我不懂為什麼要一直重提往事，他應該要向前看。」並直言當年分得不愉快，「我們現在的關係非常糟糕。」

不過沃茲妮雅琪並沒有被場外的花邊新聞影響，直落二擊敗克羅埃西亞女將薇琪克（Donna Vekic）搶進第3輪，將對上第9種子英國好手孔塔（Johanna Konta）勢必將有番激戰。

沃茲妮雅琪與麥克羅伊曾有一段情。（資料照，法新社）