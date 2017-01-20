網球》川普大方示愛 納達爾冷回：但我不喜歡他

〔記者粘藐云／綜合報導〕即將入主白宮的美國新總統川普（Donald Trump），先前曾公開表示最欣賞的運動員是西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），外媒報導，納達爾也針對川普的欣賞給予回應，不過卻有點不給面子。

「我喜歡納達爾，他總是能夠拿下勝利，也是最棒的冠軍」川普先前曾公開表示最欣賞納達爾，也對他的表現頗為讚賞。

根據美國《Tennis World》報導，納達爾先前受訪時，也談了對於川普的看法，「我很密切的關注美國選戰，美國大選期間我人就在美國。但老實說，我不是很喜歡川普說話的方式，也不是很欣賞他的風格，還有他表達自己的方法，如果他在選舉期間可以冷靜一點，我覺得會比較好，不過他卻沒做到。」納達爾補充說明，他也不是很喜歡另一位候選人（希拉蕊）的風格。

納達爾在澳網第3輪將遇上19歲德國小將茲維列夫（Alexander Zverev），爭取16強門票。