台將僅存詹家姊妹力拚4強 今日賽事預告與轉播
2017/02/03 07:05
詹皓晴（左）、詹詠然（右）。（記者林正堃攝）
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台灣公開賽來到八強戰，台灣地主選手僅存詹詠然、詹皓晴姊妹的雙打組合，今天將面對蒙特內哥羅康維妮琪（Danka Kovinic）／波蘭琳內（Magda Linette），力拚晉級4強，網球迷們要多多為國內選手加油打氣！賽會前1、2號種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）、史托瑟（Samantha Stosur）也都將在今天出賽，最新賽況請關注自由體育！
老鷹今日作客火箭，老鷹「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）會如何面對前東家、隊友；單季兩度50分大三元的哈登（James Harden）又會有什麼驚人表現？快艇主場迎戰勇士，腸胃炎後復出更猛記錄柯瑞（Stephen Curry）會投進幾顆三分球？請持續鎖定自由體育！
NBA今日轉播
09:00 老鷹@火箭 FOX體育台
11:30 勇士@快艇 緯來體育
台灣公開賽賽程
莎法洛娃（Lucie Safarova）v.s. 土居美咲（Misaki Doi）
史托瑟（Samantha Stosur）v.s. 彭帥
絲薇托莉娜v.s. 加博（Ons Jabeur）
米內拉（Mandy Minella）v.s. 朱琳
詹詠然／詹皓晴v.s.羅康維妮琪／琳內
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