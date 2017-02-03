NBA》身價5千萬場均不到10分鐘 公鹿認賠交易長人

普朗利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今與黃蜂進行1換2的交易，送出替補中鋒普朗利（Miles Plumlee）換來兩名長人豪斯（Spencer Hawes）和希伯特（Roy Hibbert），並把諾瓦克（Steve Novak）釋出。

28歲中鋒普朗利去年季初與公鹿以4年5000萬美元（約新台幣15.5億）續約，不過禁區長人眾多，孟羅（Greg Monroe）、梅克（Thon Maker）、韓森（John Henson）互相競爭，也壓縮普朗利的上場時間，今年出賽32場先發12場，僅上場9.7分鐘，場均繳出2.6分、1.7籃板。黃蜂總經理管里奇‧周（Rich Cho）表示，相當開心普朗利能加入球隊，他是擁有不錯運動能力的長人，願意在禁區做苦工，很適合球隊體系。

公鹿交易普朗利換來希柏特和豪斯，也使得他們禁區顯得過於擁擠，不過公鹿總經理哈蒙德（John Hammond）並不擔心，他認為這兩人的加入，將提昇禁區的深度和多樣性。

豪斯。（資料照，法新社）

希柏特。（資料照，法新社）