NBA》休士頓市長接見姚明 把2月2日定為「姚明日」

2017/02/03 08:04

〔體育中心／綜合報導〕火箭將在明天（4日）主場迎戰公牛的比賽中，為姚明的11號球衣舉行退休儀式，姚明將成為火箭隊史第6位球衣退休的球員。

姚明生涯在火箭效力8個球季，在平均32.5分鐘的上場時間裡能得到19分、9.2籃板、1.9火鍋，8度入選明星賽，5度獲選NBA年度最佳陣容。

休士頓市長透納（Sylvester Turner）今天接見姚明與火箭隊老闆亞歷山大（Leslie Alexander），並宣布將2月2日定為「姚明日」，任命姚明為休士頓的親善大使。

姚明被任命為休士頓市親善大使。（取自火箭官方IG）

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