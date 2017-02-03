NBA》休士頓市長接見姚明 把2月2日定為「姚明日」
2017/02/03 08:04
〔體育中心／綜合報導〕火箭將在明天（4日）主場迎戰公牛的比賽中，為姚明的11號球衣舉行退休儀式，
姚明生涯在火箭效力8個球季，在平均32.5分鐘的上場時間裡能得到19分、9.2籃板、1.9火鍋，8度入選明星賽，5度獲選NBA年度最佳陣容。
休士頓市長透納（Sylvester Turner）今天接見姚明與火箭隊老闆亞歷山大（Leslie Alexander），並宣布將2月2日定為「姚明日」，任命姚明為休士頓的親善大使。
姚明被任命為休士頓市親善大使。（取自火箭官方IG）
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