NBA》惡意犯規遭驅逐出場 小喬丹喊冤 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕快艇昨天在客場以124：114擊敗太陽，快艇中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）因為對太陽新秀大前鋒克里斯（Marquese Chriss）犯規被判為2級惡意，遭裁判驅逐出場。

「我不認同這次吹判，」小喬丹說，「我不想被聯盟罰款，但是我身高6呎11吋（211公分），體重280磅（127公斤），如果我真的對人做2級惡意犯規，他們此後很可能站都站不起來。」

小喬丹犯規遭判2級惡意。（資料照，美聯社）

小喬丹盯著裁判看。（資料照，美聯社）