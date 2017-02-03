NBA》測試會表現出色 湖人兩冠控衛有望加盟騎士

法瑪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）頻頻向球團喊話補強替補控衛，騎士在今天進行自由球員測試會，邀來法瑪（Jordan Farmar）、查莫斯（Mario Chalmers）、韓瑞克（Kirk Hinrich）、史岱芬森（Lance Stephenson），4人表現中以法瑪表現最出色，有望成為騎士衛冕冠軍的最後一塊拼圖。

據外媒指出，騎士有可能與法瑪簽下10天短約填補後場戰力，30歲的法瑪曾先後效力湖人、籃網、快艇、灰熊，曾隨紫金軍團奪下二連霸，本季轉戰國王，但去年11月僅打了2場就遭到釋出，場均有6分、4.5助攻、1.5籃板。