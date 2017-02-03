NBA》單月最佳球員 小綠巨人、勇士隊兩人同時獲選

杜蘭特與柯瑞同時獲選單月最佳球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布1月份東西部最佳球員，東部波士頓塞爾提克隊I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）獲獎，西部則由金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特 （Kevin Durant）共同獲獎。

I.湯瑪斯一月份表現火熱，單月平均得分32.9是聯盟第一，也帶領球隊拿下10勝4敗的好成績，爬上東區第二的位置。身高僅175公分的I.湯瑪斯爆發力驚人，一月就有8場比賽砍下至少30分，連續33場得分超過20分更是NBA本季最長的紀錄。本季平均得分29.7也已經快要追上隊史傳奇人物「大鳥」柏德（Larry Bird）在1987-88年場均29.9分的紀錄。

湯瑪斯。（資料照，法新社）

勇士一月戰績12勝2敗傲視全聯盟，柯瑞和杜蘭特的「海嘯組合」場均能轟下55.2分。柯瑞一月份三分球命中率高達43.1%，投進62顆三分是聯盟最多，場均27.8分排名西區第四。杜蘭特除了維持猛烈的火力，場均27.4分排名西區第五，也在防守端做出貢獻，每場能送出2.07個火鍋排名西區第二。表現突出的兩人將同時在明星賽登場。

值得一提的是，去年一月份也杜蘭特也拿下西部單月最佳球員，東部也有兩人同時入選，成員為暴龍隊後場組合，羅利（Kyle Lowry）和德羅森（DeMar DeRozan）。