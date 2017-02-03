NBA》灌籃大賽名單出爐 戈登再度挑戰冠軍寶座

2017/02/03 09:10

〔體育中心／綜合報導〕NBA稍早公布今年NBA全明星週末的灌籃大賽參賽者名單，一共有4名球員參加，分別是快艇中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）、魔術前鋒戈登（Aaron Gordon）、溜馬搖擺人羅賓森三世（Glenn Robinson III）以及太陽新秀小瓊斯（Derrick Jones Jr.）

灌籃大賽將在台灣時間2月18日早上舉行。

灌籃大賽參賽名單。（取自NBA）

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