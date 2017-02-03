NBA》8人參加三分球大賽 湯普森尋求衛冕
2017/02/03 09:11
〔體育中心／綜合報導〕2017年全明星週末的三分球大賽，參賽名單在今天稍早出爐，一共有8名球員競爭今年的冠軍寶座。
參賽球員有尋求衛冕的勇士後衛湯普森（Klay Thompson）、暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）、騎士後衛厄文（Kyrie Irving）、小牛後衛麥休斯（Wesley Matthews）、黃蜂後衛沃克（Kemba Walker）、湖人後衛楊恩（Nick Young）、拓荒者後衛麥考倫（C.J. McCollum）、火箭後衛戈登（Eric Gordon）。
三分球大賽將在台灣時間2月18日早上舉行。
三分球大賽參賽名單。（取自NBA）
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