NBA》技術挑戰賽名單公布 禁區4長人挑戰後衛
2017/02/03 09:39
〔體育中心／綜合報導〕2017年明星賽的技術挑戰賽稍早公布名單，繼去年灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）奪冠後，今年有4名禁區長人參加比賽，與另外4名後場球員爭奪冠軍。
參賽球員分別有國王中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）、鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）、尼克中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）、七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）、巫師後衛沃爾（John Wall）、爵士搖擺人海沃德（Gordon Hayward）、塞爾提克後衛I.湯馬斯（Isaiah Thomas）、太陽後衛布克（Devin Booker）。
技術挑戰賽將在台灣時間2月19日進行。
技術挑戰賽參賽名單。（取自NBA）
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