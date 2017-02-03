NBA》傳奇球星重返湖人 盼以「魔術」改變球隊

魔術強森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昔日湖人隊傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）曾帶領湖人拿下5座冠軍，是NBA史上最佳球員之一。根據聯盟消息，已經退休20年的他將以顧問的身分重返湖人。

湖人目前戰績17勝34敗，排名西部倒數第二，雖然隊上有許多極具潛力的年輕球員，但已經連續三季未進季後賽，今天宣布將聘請魔術強森擔任顧問。湖人老闆珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）表示，「很榮幸能接受魔術強森的專業建議，我很期待和他合作。」過去珍妮並不干涉球隊的運作，現在魔術強森將直接給予珍妮籃球方面的建議。

前老闆老巴斯（Jerry Buss）去世後，由珍妮繼承，負責商業運作，她的哥哥吉姆‧巴斯（Jim Buss）則擔任球隊副總管，負責籃球方面事務，兩人的權力鬥爭時有耳聞。如今找來魔術強森除了透露湖人渴望更顯著的進步，也將使湖人內部的權力結構將發生改變。