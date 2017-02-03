MLB》談查普曼不堪過往 洋基老闆失言遭砲轟

查普曼回鍋洋基。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年交易來涉家暴案的火球男查普曼（Aroldis Chapman）時，一度引發部分紐約市民的不滿，如今再以5年8600萬美元史上最大牛棚合約歡喜簽回，沒人有反對聲浪，讓洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）有感而發。

查普曼在2015年爆發家暴事件，傳出將女友推往牆上，還有鎖喉的行為，甚至朝著垃圾桶開8槍，後來被大聯盟禁賽30場，查普曼也為開槍行為道歉，過程中警方始終沒有發出逮捕令，因為相關人士不願配合調查。

「老實說，他去年來這裡時都很乖，」史坦布瑞納接受《今日美國》採訪表示，「他坦承搞砸了，也接受懲罰，而我們早晚都會忘記這些的，不是嗎？那就是我們生活的方法。」

洋基在家暴案爆發後，依然將查普曼交易過來，引發不少爭議，但他蹲完球監後，在洋基出賽31場拿下20次救援成功，季中又被交易至芝加哥，幫助小熊奪世界大賽冠軍，洋基去年12月中再簽回。

「洋基球迷都愛他，」史坦布瑞納說，「很少有棒球員讓我感覺能讓球迷願意買票進場看他打球，查普曼就是其中之一。」

史坦布瑞納的「忘記論」引起許多美網友不滿，「這就是史坦布瑞納要傳達給女性與球員的訊息嗎？」、「對啊！查普曼真的好受歡迎，洋基觀眾去年是16年來新低呢。」