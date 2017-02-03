MLB》談查普曼不堪過往 洋基老闆失言遭砲轟
2017/02/03 10:45
查普曼回鍋洋基。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基去年交易來涉家暴案的火球男查普曼（Aroldis Chapman）時，一度引發部分紐約市民的不滿，如今再以5年8600萬美元史上最大牛棚合約歡喜簽回，沒人有反對聲浪，讓洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）有感而發。
查普曼在2015年爆發家暴事件，傳出將女友推往牆上，還有鎖喉的行為，甚至朝著垃圾桶開8槍，後來被大聯盟禁賽30場，查普曼也為開槍行為道歉，過程中警方始終沒有發出逮捕令，因為相關人士不願配合調查。
「老實說，他去年來這裡時都很乖，」史坦布瑞納接受《今日美國》採訪表示，「他坦承搞砸了，也接受懲罰，而我們早晚都會忘記這些的，不是嗎？那就是我們生活的方法。」
洋基在家暴案爆發後，依然將查普曼交易過來，引發不少爭議，但他蹲完球監後，在洋基出賽31場拿下20次救援成功，季中又被交易至芝加哥，幫助小熊奪世界大賽冠軍，洋基去年12月中再簽回。
「洋基球迷都愛他，」史坦布瑞納說，「很少有棒球員讓我感覺能讓球迷願意買票進場看他打球，查普曼就是其中之一。」
史坦布瑞納的「忘記論」引起許多美網友不滿，「這就是史坦布瑞納要傳達給女性與球員的訊息嗎？」、「對啊！查普曼真的好受歡迎，洋基觀眾去年是16年來新低呢。」
相關新聞
- MLB》單季最多三振保持人 「風扇哥」小聯盟約續留洛磯
- MLB》薪資仲裁9連勝 金鶯激省30萬
- MLB》2/15投捕報到 殷仔牛棚先露一手（影音）
- 經典賽》奎托確定參戰！多明尼加投手輪值超豪華
- 日職》曾砲轟野村祐輔 廣島簽墨西哥大聯盟級洋砲
推薦新聞
-
中職》岩隈曾投無安打比賽 兄弟一軍投教與有榮焉2017/02/03 12:05
-
鳳凰城公開賽》庫查64桿當排頭 小潘暫並列76名2017/02/03 11:37
-
MLB》曾是洋基最倚賴左手牛 1.7億到印人組鐵牛陣2017/02/03 11:26
-
NBA》渴望上場打球 林書豪用胖小孩做比喻2017/02/03 11:07
-
NBA》單月最佳球員 小綠巨人、勇士隊兩人同時獲選2017/02/03 09:17