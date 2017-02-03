NBA》渴望上場打球 林書豪用胖小孩做比喻
2017/02/03 11:07
林書豪。（取自林書豪Instagram）
〔體育中心／綜合報導〕籃網昨天與尼克進行「紐約內戰」，台裔林書豪因傷缺陣無緣對上前東家，美媒《ESPN》也撰寫圖文帶領球迷回顧「林來瘋」的故事。而林書豪今天在Instagram貼文寫道：「我愛籃球，就像胖小孩喜歡吃蛋糕一樣。」表達想重返球場的強烈意願。
林書豪因為大腿傷勢惡化，至今已經缺席18場比賽，而近日他都有參與球隊的賽前跳投練習，恢復狀況看似樂觀，據消息指出，林書豪有望在明星賽前復出，但籃網球團對此相當謹慎，有可能延後歸隊時間，最快要等到明星賽後才會讓林書豪上場，預計2月24日作客丹佛金塊時才會出賽。
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