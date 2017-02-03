NBA》天兵麥基惡作劇 送隊友無厘頭大禮 （影音）
2017/02/03 10:47
I decided to get a gift for the whole team. #allingoodfun #donttakeittooserious #godubs pic.twitter.com/6MHkNbwyzc— Javale McGee （@JaValeMcGee34） 2017年2月2日
〔體育中心／綜合報導〕勇士中鋒「天兵」麥基（JaVale McGee）除了在場上的無厘頭舉動時常帶給球迷歡笑之外，場下的他也常常對隊友惡作劇。
麥基在他的推特上貼出一段影片，「我為全隊準備了一份大禮」他說，飛機上的每位勇士球員座位旁都擺了一份神秘禮物，影片最後揭曉，原來是印上隊友D.格林（Draymond Green）張嘴睡相的超大棉被。
時常被Shaqtin' a fool（俠客烏龍球）開玩笑的麥基，這次總算換他開別人玩笑了。
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