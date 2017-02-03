MLB》曾是洋基最倚賴左手牛 1.7億到印人組鐵牛陣
2017/02/03 11:26
羅根曾是洋基最倚重的左手牛。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕印地安人今以1年550萬美元（約1.7億台幣）簽左手牛羅根（Boone Logan），新球季的牛棚陣容更加強悍。
羅根曾是洋基牛棚最倚賴的左手牛，2010-13年效力洋基出賽數高達256場，包括2012年全大聯盟最多的80場，但在2014年轉戰洛磯就動左肘手術清除骨刺，去年出賽66場，防禦率3.69，對左打的被打擊率只有0.142。
印地安人牛棚人才濟濟，除了終結者艾倫（Cody Allen）、佈局投手米勒（Andrew Miller），還有蕭（Bryan Shaw）、歐特洛（Dan Otero）、麥卡利斯特（Zach McAllister）等投，陣容非常堅強。
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