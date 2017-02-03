NBA》老鷹逆轉火箭對戰7連勝 小哈達威搶魔獸風采

魔獸繳雙20。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕老鷹今赴休士頓客戰火箭隊，這也是「魔獸」豪爾德（D. Howard）首次回老東家地盤亮相，他繳出24分、23籃板的「雙20」成績單，但主角是在第4節轟下23分的小哈達威（T. Hardaway Jr.），他率隊以113：108逆轉取得對戰7連勝。

去年還在火箭隊的豪爾德，本季首次回到前東家主場，一向幽默的他打趣表示，光是飛機降落到休士頓，內心就已經開始澎湃，他更不吝美言稱讚前隊友說：「哈登有一個很棒的球季，他一直都是最好的球員之一。」

只是籃球場上無兄弟，前次在老鷹主場吞敗的火箭，首節就以32：26壓著對手打，末節前半段更一度領先20分，只是老鷹在最後2分25秒時靠著小哈達威（T. Hardaway Jr.）的投籃買犯「三分打」以107：106反超，一舉扭轉戰局。

老鷹以豪爾德的「雙20」表現最佳，但第4節就轟出23分的小哈達威，才是致勝功臣，他也拿下全隊最高的33分。

火箭以哈登拿下41分8助攻8籃板最出色，中鋒卡培拉（C. Capela）22分、9籃板次之。