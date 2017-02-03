鳳凰城公開賽》庫查64桿當排頭 小潘暫並列76名

庫查64桿當排頭。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在Waste Management鳳凰城公開賽第1回合，打出高於標準桿1桿的72桿時並列76名。

第1回合戰至當地天黑，仍有幾組選手無法完賽，但不影響前10名的排序，美國選手庫查今天繳出64桿，暫居領先。衛冕者日本的松山英樹1桿之差與史帝爾並列第2。

潘政琮今天打下1鷹、2鳥、5柏忌，高於標準桿1桿完賽。他從第10洞出發，一開始就誤入沙坑吞了柏忌。後9洞他吞了4個柏忌，只賺到兩桿。回到前9洞，他在第3洞從果嶺邊沙坑救球，幸運進洞打下老鷹，當時回到平盤。可惜第4洞又吞柏忌。

庫查今天在TPC Scottsdale球場打下1個老鷹和5個博蒂，無柏忌的完美演出，他在第13洞長洞兩桿攻上果嶺，順利推進20呎的老鷹，隨後又在第15洞送進6呎博蒂推桿。

在全世界最吵的短洞第16洞，庫查開球下沙坑，幸好救回果嶺之後他推進12呎保Par推桿。

較早出發的松山英樹，這回合也是無柏忌完賽，他抓下6隻小鳥。去年他在延長賽擊敗佛勒奪下冠軍，今年似乎又有機會問鼎。