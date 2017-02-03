中職》兄弟不一樣了！ 史耐德注重守備和跑壘

中信兄弟總教練史奈德。（記者黃志源攝）



〔記者羅志朋／屏東報導〕今年中信兄弟春訓很不一樣，守備和跑壘訓練份量重且紮實，新任美籍總教練史耐德說，「我告訴選手，守備優先，投手第二，跑壘第三，最後才是打擊。」

去年球季兄弟重攻輕守，團隊打擊率0.328、169轟都是全聯盟最佳，但團隊防禦率、守備失誤、盜壘成功次數都是數一數二的差，史耐德當然也知道球隊問題所在，他說，「如果你看我們的春訓課表，每天都有守備和跑壘的訓練課程，而且花很多時間在上面。」

史耐德表示，「你不可能期待打者每場比賽大爆發，但是防守每場就是27個出局數，你必須有把握地抓下來，好的防守可以幫助球隊贏得比賽，我們把跑壘和防守加在春訓課程，讓選手知道我們很強調這些東西，而不是虛應故事。」

中信兄弟春訓，選手演練比賽中各種守備。（記者黃志源攝）



中信兄弟春訓，選手演練比賽中各種守備。（記者黃志源攝）

