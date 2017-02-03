NBA》巫師主場拉出16連勝 沃爾轟33分退湖人 （影音）
2017/02/03 11:52
〔體育中心／綜合報導〕巫師今天靠著主力控衛沃爾（John Wall）砍下33分、送出11助攻，以116：108擊敗來訪的湖人，取得6連勝以及主場16連勝。
湖人開賽時還能與巫師相抗衡，首節只以29：31落後給對方2分。但第2節湖人命中率直直落，5分鐘裡只有英葛蘭（Brandon Ingram）上籃得2分，差距被巫師一舉拉開。半場結束時巫師以58：44領先。
第3節湖人一度追到6分差距，但巫師靠著波特（Otto Porter Jr.）投進三分球、畢爾（Bradley Beal）空中接力上籃重新取得兩位數領先。湖人在本節砍下35分，仍以79：90落後。克拉克森（Jordan Clarkson）在第4節率領湖人追平，巫師則在第4節中段靠沃爾與葛托特（Marcin Gortat）穩住陣腳。最後38秒，沃爾砍進中距離鎖定勝局。
除了沃爾的好表現之外，畢爾拿下23分，葛托特貢獻21分、14籃板，巫師先發5人得分都達兩位數；湖人最多落後19分，末節追分功虧一簣，羅素（D'Angelo Russell）拿下17分、11助攻、7籃板，丹恩（Luol Deng）攻下17分、6籃板，替補的克拉克森得到20分。
沃爾。（USA Today）
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