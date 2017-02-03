NBA》騎士補強仍鎖定威廉斯 小牛表態願交易
2017/02/03 12:08
威廉斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕為了找到符合「詹皇」詹姆斯（LeBron James）要求的控球後衛，騎士隊近日動作頻繁。日前才和4名自由球員進行完測試會，今天馬上又傳出對小牛控衛D.威廉斯（Deron Williams）感興趣。
根據美國媒體《AMICO HOOPS》的報導，小牛願意和騎士進行交易，但他們要求的籌碼為騎士後衛尚伯特（Iman Shumpert）和一個選秀權，尚伯特是騎士重要板凳戰力，因此這筆交易騎士還得好好考慮。
D.威廉斯本季場均繳出13.5分、7.1助攻，助攻為全隊最高，但最近小牛改用柯瑞（Seth Curry）和費雷爾（Yogi Ferrell）擔任後場先發，效果頗佳，D.威廉斯的上場時間將受到壓縮。
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