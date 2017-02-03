NBA》這顆追平三分彈進了？場上球員全傻住（影音）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今天靠著小哈達威（T. Hardaway Jr.）末節轟下23分，終場以113：108逆轉擊敗一路領先的火箭。而火箭在最後決勝時刻發生一段插曲，讓全場著實摸不找頭緒，場上球員都頓時愣住不動，形成一幕有趣的畫面。

火箭在第四節最後21秒以111：108落後，並擁有最後一波球權，亞里查（Trevor Ariza）在三分外線上接獲隊友哈登（James Harden）的傳球，隨即拔起來出手，不過球只碰到籃板並擦到籃網，但全場球員都以為進了，全部的人都愣了一下，抓到防守籃板的貝茲莫（Kent Bazemore）一開始也猶豫了一下，但他馬上傳至前場給隊友得分，讓火箭完全來不及反應，因此將勝利拱手讓給對手。

亞里札此役投籃命中率慘澹，全場12投1中命中率不到1成，三分球10投1中，僅攻下3分，另有5籃板、3助攻。