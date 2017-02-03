中職》蛻變！ 銳威要求兄弟土投勇於塞內角

中信兄弟投手教練銳威（左）。（記者黃志源攝）



〔記者羅志朋／屏東報導〕這兩年中職打優於投的現象十分明顯，中信兄弟二軍總教練大威來台多年，對國內職棒投打了解甚深，他認為，中職成為打者聯盟，關鍵在於投手不敢塞內角球。

大威表示，台灣投手的球速和天分不如美、日，但這並非主因，主要還是投球策略和心態問題，他說，「在台灣，我很少看到投手積極投內角球，讓打擊區的打者不舒服、不自在，如果投手學會如何積極攻擊打者的內角，打者在擊球上會比較保守，今年銳威應該會大力宣揚這個理念。」

銳威是今年中信兄弟新任一軍投手教練，銳威表示，「今年球季我們球隊不會有『投手不敢投內角球』的問題，春訓每天都要求投手練投內角，練多了，自然就擅長，希望投手都能習慣投這樣的球路。」

中信兄弟二軍總教練大威。（記者黃志源攝）



中信兄弟春訓熱身。（記者黃志源攝）