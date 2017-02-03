NBA》馬刺末節甩開七六人 波總1127勝追平教皇 （影音）
2017/02/03 14:02
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在主場以102：86擊敗七六人，拿下2004年以來主場對七六人的12連勝。帕波維奇（Gregg Popovich）也拿下執教生涯第1127勝，追平爵士傳奇教頭「教皇」史隆（Jerry Sloan），並列史上單隊最多勝總教練。
七六人雙塔恩比德（Joel Embiid）與諾埃爾（Nerlens Noel）還有前鋒卡文頓（Robert Covington）都因傷缺戰，但伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）開賽手感相當好，幫助球隊緊咬比數。第2節馬刺在雷納德（Kawhi Leonard）帶領下打出7：0攻勢，伊利亞索瓦再獨得6分，七六人回敬一波11：1。半場結束，七六人以53：48超前。
馬刺在第3節靠著格林（Danny Green）的2記三分球要回領先，接著西蒙斯（Jonathon Simmons）在第4節把差距拉開到兩位數，終場馬刺以16分之差獲勝。
雷納德攻下19分、8籃板、5助攻，戴德蒙（Dewayne Dedmon）攻下13分、10籃板，另外還有5人得分達兩位數；伊利亞索瓦攻下全場最高的25分，薩里奇（Dario Saric）也有14分進帳，但七六人其他球員得分僅有個位數。
雷納德攻下全隊最高19分。（USA Today）
伊利亞索瓦一人難撐大局。（美聯社）
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